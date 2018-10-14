В Бразилии дьяволопоклонники убивали людей, чтоб выиграть в лотерее - ФОТО

Трое жителей небольшой деревни бразильского муниципалитета Игуату заманили в свой дом четырех человек и убили их, а потом расчленили их тела. Части некоторых тел они использовали для того, чтобы соорудить алтарь Дьявола.

Как передает Day.Az со ссылкой на paranormal-news.ru, они собирались вызвать Дьявола и заключить с ним договор, чтобы выиграть большой приз в денежной лотерее. Перед смертью каждого человека пытали, чтобы "Дьявол насладился его мучениями", а потом застрелили в затылок.

Преступление было раскрыто еще четыре месяца назад, но полицейские до сих пор выясняют все подробности. Под стражу были взяты двое мужчин, 41-летний Алберто Алвес и 30-летний Глеудсон Баррос. Их 17-летний помощник Самио Бесс покончил с собой при задержании.

В самом доме полицейские нашли очищенный череп одной из жертв, помещенный в блюдо с большими гвоздями, а также отрезанную засушенную женскую руку. Рядом с домом в неглубоких могилах нашли остальные части тел четырех убитых - трех мужчин и одной женщины.

"Все убитые были подвергнуты пыткам перед смертью, их кололи ножом, жгли огнем и избивали. После чего два раза стреляли в затылок", - рассказывает детектив Маркос Лира, - "По словам убийц, они хотели улучшить свои жизни, обратившись к помощи Дьявола, а жертвы должны были задобрить его. Они все время жаловались на то, что они были очень бедны и у них не было денег и поэтому они решили выиграть в лотерею миллионы с помощью Дьявола. Они также намеревались выпросить у него "безмерную власть" над людьми и особенно над женщинами".

Также по словам преступников души убитых ими людей были заключены в их доме и они должны были потом помогать им и выполнять любые их приказы.

Детективы провели ДНК-анализ останков и выяснили, что жертвами дьяволопоклонников стали 41-летний Франциско Лима, 24- летний Джейдерсон де Оливейра, 18-летний Микаэль Мило и 17-летняя Жаклин да Силва.

Раскрыли шокирующую деятельность убийц по чистой случайности. Друг одной из жертв был очень напуган его пропажей и поднял тревогу. После чего ему удалось выяснить, что последний раз жертву видели рядом с домом на отшибе и тогда он рассказал об этом полиции.

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