У берегов Курил произошло землетрясение

В 262 км к северо-западу от российских Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru свидетельствуют данные на сайте Геологической службы США (USGS).

Отмечается, что на данный момент информация о жертвах или пострадавших отсутствует.

По информации USGS, сейсмическое событие произошло в 22.11 по местному времени (14.11 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 470,1 км в Тихом океане.

Согласно данным американской Системы предупреждения о цунами, угроза в настоящие время отсутствует, оповещения не требуется.