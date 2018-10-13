В США легкий самолет упал на автомобиль

В городе Мидленд, штат Техас, США, малогабаритный самолет упал на автомобиль, припаркованный возле офисного центра. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет местный телеканал News West 9.

Сообщается, что на борту самолета в момент падения находились два человека, оба получили незначительные ушибы и ссадины. В автомобиле в момент падения на него воздушного судна никого не было.

Как отмечается, самолет упал вскоре после взлета с находящегося рядом авиапарка. Падение помог смягчить парашют.

Одному из очевидцев инцидента удалось запечатлеть момент падения самолета.