В Афганистане число жертв взрыва на предвыборном мероприятии выросло

Число жертв взрыва на предвыборном мероприятии в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана возросло до 22, ранены 36, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя главы провинции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 32 пострадавших.

Как сообщает телеканал, взрыв произошел в округе Рустак примерно в 14.00 по местному времени (15.30 мск) и был направлен против одной из участниц предвыборной гонки Назифы Бег. Это уже третий взрыв в рамках парламентской предвыборной кампании в этом месяце.

Президент страны Ашраф Гани, представители миссии ООН в Афганистане и посол США в Афганистане Джон Басс осудили атаку и призвали к проведению мирных и демократичных парламентских выборов.