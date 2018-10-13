В Афганистане число жертв взрыва на предвыборном мероприятии выросло

13 октября 2018 21:15

Число жертв взрыва на предвыборном мероприятии в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана возросло до 22, ранены 36, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя главы провинции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 32 пострадавших.

Как сообщает телеканал, взрыв произошел в округе Рустак примерно в 14.00 по местному времени (15.30 мск) и был направлен против одной из участниц предвыборной гонки Назифы Бег. Это уже третий взрыв в рамках парламентской предвыборной кампании в этом месяце.

Президент страны Ашраф Гани, представители миссии ООН в Афганистане и посол США в Афганистане Джон Басс осудили атаку и призвали к проведению мирных и демократичных парламентских выборов.

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