Эрдоган обратился к Трампу после освобождения пастора Брансона

Турецкий суд принимает свои решения независимым образом, написал в Twitter президент Турции Тайип Эрдоган, обращаясь к своему американскому коллеге Дональду Трампу после того, как суд Измира освободил американского пастора Эндрю Брансона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что власти США и Турции достигли секретного соглашения об освобождении американского пастора Эндрю Брансона. Трамп поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в освобождении пастора, отметив при этом, что никакой сделки с Турцией на этот счет не было.

Президент США сообщил, что примет у себя Брансона в Овальном кабинете в субботу днем.

"Уважаемый президент Трамп, как я всегда подчеркивал, турецкий суд принял свое решение независимым образом. Надеюсь, что США и Турция продолжат свое сотрудничество так, как подобает союзникам, и будут совместно бороться против террористических организаций, прежде всего, FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена - ред.), Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства*", - написал Эрдоган в Twitter.

Ранее в пятницу суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.