Сериал «Железный кулак» закрыли

Стриминговый сервис Netflix отказался продлевать сериал "Железный Кулак" на третий сезон. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сериал рассказывает про супергероя Железного кулака из вселенной Marvel. Он провел свое детство в городе Кʼун-Лун, где обучился боевым искусствам и способности переводить духовную силу в физическую. В роли главного героя снимался британский актер Финн Джонс.

Представители Netflix подчеркнули, что гордятся сериалом и поблагодарили съемочную группу за поддержку.