Испанская полиция довела беглого эму до сердечного приступа

В Испании после полицейской погони от сердечного приступа погиб эму, который сбежал из частного домовладения. Об этом пишет таблоид The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, инцидент произошел в городе Сан-Кугат-дель-Вальес, который находится примерно в 20 км на север от Барселоны. На видеозаписи, которую опубликовал таблоид, видно, как птица пытается скрыться от полицейских на мотороллерах. Также издание опубликовало фотографию, где полицейские держат еще живого эму. Однако на другой фотографии видно, что птица умерла.

Испанская ассоциация осудила действия полицейских и предложила ввести треннинги, на которых стражам порядка будут объяснять, как себя вести при задержании животных.