Саудовский журналист записал момент собственного убийства на Apple Watch

Смарт-часы Apple Watch записали момент убийства саудовского журналиста Джамала Хашуджи, когда он прибыл в консульство Саудовской Аравии в Турции. Об этом сообщил в субботу, 13 октября, телеканал CNN со ссылкой на турецкую газету Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным издания, журналист включил запись аудио, когда заходил в здание. В результате устройство зафиксировало процесс его допроса, пыток и убийства. Отмечается, что звуковые файлы были отправлены на телефон Хашкаджи, который он оставил своей невесте, а также были сохранены в его аккаунте в "облачном хранилище" iCloud.

Сообщается, что саудовские должностные лица заметили "умные" часы и попытались удалить записи. Они несколько раз вводили неверные пароли и заявили, что удалили некоторые звуковые файлы, разблокировав устройство с помощью отпечатка пальца Хашкаджи.

Представитель компании Apple, однако, заявил CNN , что часы Apple Watch невозможно разблокировать таким образом, так как у них нет этой функции.