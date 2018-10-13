Саудовский журналист записал момент собственного убийства на Apple Watch

13 октября 2018 21:55

Смарт-часы Apple Watch записали момент убийства саудовского журналиста Джамала Хашуджи, когда он прибыл в консульство Саудовской Аравии в Турции. Об этом сообщил в субботу, 13 октября, телеканал CNN со ссылкой на турецкую газету Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным издания, журналист включил запись аудио, когда заходил в здание. В результате устройство зафиксировало процесс его допроса, пыток и убийства. Отмечается, что звуковые файлы были отправлены на телефон Хашкаджи, который он оставил своей невесте, а также были сохранены в его аккаунте в "облачном хранилище" iCloud.

Сообщается, что саудовские должностные лица заметили "умные" часы и попытались удалить записи. Они несколько раз вводили неверные пароли и заявили, что удалили некоторые звуковые файлы, разблокировав устройство с помощью отпечатка пальца Хашкаджи. 

Представитель компании Apple, однако, заявил CNN , что часы Apple Watch невозможно разблокировать таким образом, так как у них нет этой функции.

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