Шварценеггер и Кличко прогулялись по Киеву - ФОТО

13 октября 2018 21:59

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем фейсбуке, что американский актер Арнольд Шварценеггер впервые посетил украинскую столицу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Киевский градоначальник отметил, что у Шварценеггера было мало времени, однако он успел с ним погулять.

"Времени, к сожалению, было немного, но немного показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город", - написал Кличко.

По его словам, Шварценеггер прибыл в Киев на бизнес-форум. Кличко отметил, что они "с радостью встретились, прогулялись и пообедали".

Также мэр подчеркнул, что Шварценеггеру понравился Киев и он пообещал когда-нибудь вернуться.

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