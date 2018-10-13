Сын Шумахера выиграл европейский чемпионат Формулы-3 - ФОТО

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик победил в европейском чемпионате Формулы-3. В субботу 19-летний Мик Шумахер во второй гонке заключительного этапа чемпионата Формулы-3 в Германии пришел к финишу вторым. Этого хватило для того, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Чемпионат завершится в воскресенье третьей гонкой. Для Мика Шумахера этот сезон в Формуле-3 стал вторым в карьере.

Напомним, что Мик Шумахер в скором времени может войти в молодежную программу развития "Феррари". Как отмечается, итальянская конюшня рада рассмотреть пилота, чей отец долгие годы был главным гонщиком команды.