Футбольные болельщики устроили драку с полицией в Ереване - ФОТО

14 октября 2018 01:24

После поражения от сборной Гибралтара в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА произошло столкновение между фанатами сборной Армении и полицией на "Республиканском" стадионе, сообщают армянские СМИ.

Напомним, что команда Армении уступила с минимальным счетом сборной Гибралтара, которая занимает 198-е место в рейтинге ФИФА.

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