Футбольные болельщики устроили драку с полицией в Ереване - ФОТО
14 октября 2018 01:24 240
После поражения от сборной Гибралтара в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА произошло столкновение между фанатами сборной Армении и полицией на "Республиканском" стадионе, сообщают армянские СМИ.
Напомним, что команда Армении уступила с минимальным счетом сборной Гибралтара, которая занимает 198-е место в рейтинге ФИФА.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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