Футбольные болельщики устроили драку с полицией в Ереване - ФОТО

После поражения от сборной Гибралтара в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА произошло столкновение между фанатами сборной Армении и полицией на "Республиканском" стадионе, сообщают армянские СМИ.

Напомним, что команда Армении уступила с минимальным счетом сборной Гибралтара, которая занимает 198-е место в рейтинге ФИФА.