Число жертв взрыва на нефтепроводе в Нигерии выросло до 24 человек

Число погибших в результате взрыва нефтепровода в нигерийском штате Абия на юго-востоке страны выросло до 24 человек, сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Как сообщает издание Punch, 14 человек погибли в населенном пункте Умуимо, еще десять в Умудуру. По предварительным данным, на участке нефтепровода, где проводились ремонтные работы, произошла утечка.

Взрыв произошел в пятницу около 2.50 по местному времени, после чего на месте инцидента начался пожар.