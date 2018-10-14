В США легкомоторный самолет с тремя пассажирами упал в Атлантический океан
14 октября 2018 08:23 157
Легкомоторный самолет с тремя пассажирами на борту упал в Атлантический океан на юге американского штата Нью-Йорк, сообщает издание New York Post со ссылкой на сотрудников береговой охраны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел в субботу днем. По данным издания, самолет Piper PA-34 вылетел из Коннектикута и упал в воду в приблизительно 1,5 километрах от побережья острова Лонг-Айленд.
По словам сотрудника береговой охраны, к вечеру субботу были обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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