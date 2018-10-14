В США бутылка французского вина 1945 года ушла с молотка за $558 тысяч

Бутылка французского вина Romanée Conti 1945 года была продана на аукционе в США за 558 тысяч долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает аукционный дом в Twitter, в субботу утром в Нью-Йорке были проданы две бутылки вина Romanée Conti урожая 1945 года за 558 тысяч и 496 тысяч долларов.

Отмечается, что эта цена побила рекорд стоимости за одну бутылку вина любого размера.

Также аукционный дом сообщает, что "спустя несколько минут после продажи вина из погреба Robert Drouhin виски Macallan 1926 года был продан за 843,2 тысячи долларов".