В Дагестане завели дело на избившего активиста "Трезвой России" продавца

Уголовное дело возбуждено против продавца алкоголя, который избил активиста федерального проекта "Трезвая Россия" после рейда в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по республике, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что продавцы алкоголя избили активистов федерального проекта "Трезвая Россия" во время рейда в Дагестане.

Участники проекта выявили склад контрафактного алкоголя в одном из магазинов. В ходе рейда произошла драка с продавцами, в результате чего активисты получили травмы и попали в больницу.

"Двенадцатого октября в дежурную часть поступило телефонное сообщение от гражданина 1987 года рождения о том, что он как представитель общественной организации произвел закупку алкогольной продукции после предусмотренного законодательством времени и просит сотрудников полиции зафиксировать данный факт. Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что представители общественной организации произвели закупку алкогольной продукции в магазине, расположенном на федеральной автодороге "Кавказ", в котором продавалась алкогольная продукция в неотведенное для этого времени, а именно после 20.00 часов. После этого между представителями общественной организации и хозяевами магазина произошла потасовка", - говорится в релизе ГУМВД.

По данным ведомства, в ходе драки хозяин магазина нанес телесные повреждения одному из представителей общественной организации.

"В результате пострадавший доставлен в ЦГБ города Хасавюрта с диагнозом "открытый перелом костей носа". Также госпитализирован и хозяин магазина с переломом кисти и ушибом мягких тканей", - отмечается в сообщении.

В отношении хозяина магазина возбуждено уголовное дело, он задержан. Кроме того, ему грозит штраф за нарушение правил продажи алкогольной продукции в размере от 100 до 300 тысяч рублей.