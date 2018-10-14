Сыну Шумахера пророчат большое будущее в «Формуле-1»

Оксана Косаченко, менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова, поделилась мнением о Мике Шумахере, сыне известного гонщика Михаэля Шумахера, сообщает "РИА Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

19-летний сын семикратного чемпиона "Формулы-1" на данный момент выступает в "Формуле-3" и является ее лидером.

"Мне кажется, рано еще говорить, что Мик Шумахер должен переходить в "Формулу-1", он и его окружение говорят, что есть программа подготовки. В семье Шумахера прекрасно понимают, как делать чемпиона мира. Михаэль не находится в тех кондициях, чтобы помогать сыну в карьере, но есть люди, которые помогают Мику.

Следующий шаг для Мика, скорее всего, обновленная "Формула-3" или "Формула-2". Это хорошая разгонная ступенька для молодого пилота", - сказала Косаченко.