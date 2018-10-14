В небе Китая заметили светящийся объект - ВИДЕО

14 октября 2018 08:50

Неопознанный летающий объект, излучающий белый свет, заметили в ночном небе над Пекином. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает CGTN.

Аналогичные наблюдения зафиксированы в Северо-китайском автономном районе Внутренняя Монголия и северо-западной провинции Шэньси.

В то же время ученые заявили, что, скорее всего, речь идет о выхлопных газов самолета, летящего на высоте, достаточной для отражения солнечных лучей. 

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В небе Китая заметили светящийся объект

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