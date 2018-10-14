При взрыве на предвыборном митинге в Афганистане погибли 22 человека

Число жертв взрыва на предвыборном митинге в Афганистане возросло до 22. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает TOLO News.

Ранения получили 36 человек.

Также сообщается, что причиной взрыва стал припаркованный на улице мотоцикл, начиненный взрывчаткой.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.