Трамп пригласил невесту пропавшего саудовского журналиста в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил для разговора невесту пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Guardian.

Уточняется, что о встрече с невестой Хашукджи Трамп рассказал на встрече с освобожденным пастором Эндрю Брансоном.

Трамп добавил, что тот факт, что Хашукджи был репортером, сделал это преступление "действительно ужасным и отвратительным".