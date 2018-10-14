Трамп пригласил невесту пропавшего саудовского журналиста в Белый дом
14 октября 2018 09:05 270
Президент США Дональд Трамп пригласил для разговора невесту пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Guardian.
Уточняется, что о встрече с невестой Хашукджи Трамп рассказал на встрече с освобожденным пастором Эндрю Брансоном.
Трамп добавил, что тот факт, что Хашукджи был репортером, сделал это преступление "действительно ужасным и отвратительным".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
13 Окт. 13:14 20 255
-
13 Окт. 14:07 18 702
-
13 Окт. 16:51 16 865
-
13 Окт. 13:02 14 576
-
13 Окт. 14:55 5 266