Трамп пригласил невесту пропавшего саудовского журналиста в Белый дом

14 октября 2018 09:05

Президент США Дональд Трамп пригласил для разговора невесту пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Guardian.

Уточняется, что о встрече с невестой Хашукджи Трамп рассказал на встрече с освобожденным пастором Эндрю Брансоном. 

Трамп добавил, что тот факт, что Хашукджи был репортером, сделал это преступление "действительно ужасным и отвратительным".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az