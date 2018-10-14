Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тысячи человек
14 октября 2018 09:25 196
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси превысило 2 тысячи человек, сообщает Detik со ссылкой на заявление официального представителя провинции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается, что число погибших может возрасти, так как спасатели обнаруживают погибших в процессе разбора завалов.
Ранее сообщалось, что в результате стихийного бедствия в Индонезии погибли 1648 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
13 Окт. 13:14 20 255
-
13 Окт. 14:07 18 702
-
13 Окт. 16:51 16 865
-
13 Окт. 13:02 14 576
-
13 Окт. 14:55 5 266