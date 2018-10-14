Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тысячи человек

14 октября 2018 09:25

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси превысило 2 тысячи человек, сообщает Detik со ссылкой на заявление официального представителя провинции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается, что число погибших может возрасти, так как спасатели обнаруживают погибших в процессе разбора завалов.

Ранее сообщалось, что в результате стихийного бедствия в Индонезии погибли 1648 человек.

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