Трамп: Россия и Китай раньше США начали работу над созданием космических сил
14 октября 2018 09:40 155
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай раньше США начали работу над созданием космических сил. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА Новости.
Он уточнил, что в настоящее время Пентагон работает над созданием шестой ветви вооруженных сил США - космических сил.
Трамп также добавил, что США производят лучшее в мире оборудование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
13 Окт. 13:14 20 255
-
13 Окт. 14:07 18 702
-
13 Окт. 16:51 16 865
-
13 Окт. 13:02 14 576
-
13 Окт. 14:55 5 266