Трамп: Россия и Китай раньше США начали работу над созданием космических сил

14 октября 2018 09:40

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай раньше США начали работу над созданием космических сил. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время Пентагон работает над созданием шестой ветви вооруженных сил США - космических сил. 

Трамп также добавил, что США производят лучшее в мире оборудование.

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