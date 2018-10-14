Трамп: Россия и Китай раньше США начали работу над созданием космических сил

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай раньше США начали работу над созданием космических сил. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время Пентагон работает над созданием шестой ветви вооруженных сил США - космических сил.

Трамп также добавил, что США производят лучшее в мире оборудование.