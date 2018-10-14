В самолет принца Гарри и Меган Маркл ударила молния
14 октября 2018 09:43 228
В самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mail.
Уточняется, что самолет выполнял рейс из Лондона в Амстердам.
По данным издания, борт получил повреждения, однако супруги не пострадали. По предварительным данным, если бы молния попала левее, она бы повредила важное навигационное оборудование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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