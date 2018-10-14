В самолет принца Гарри и Меган Маркл ударила молния

В самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что самолет выполнял рейс из Лондона в Амстердам.

По данным издания, борт получил повреждения, однако супруги не пострадали. По предварительным данным, если бы молния попала левее, она бы повредила важное навигационное оборудование.