В самолет принца Гарри и Меган Маркл ударила молния

14 октября 2018 09:43

В самолет с принцем Гарри и Меган Маркл на борту ударила молния. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что самолет выполнял рейс из Лондона в Амстердам.

По данным издания, борт получил повреждения, однако супруги не пострадали. По предварительным данным, если бы молния попала левее, она бы повредила важное навигационное оборудование.

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