Мощный шторм в Великобритании: есть погибшие
14 октября 2018 09:55 193
В Великобритании бушует шторм "Каллум". Из-за непогоды в королевстве уже погибли три человека. Об этом сообщают местные СМИ.
В частности, в результате оползня на западе Уэльса погиб мужчина. Еще один человек утонул у побережья города Брайтон, что в графстве Восточный Суссекс. А в гавани города Пенарт в Уэльсе спасателям удалось вытащить из воды мужчину и женщину, которые попали в воду во время непогоды, но позже мужчина скончался в больнице.
Примечательно, что больше всего от шторма пострадала западная часть королевства: там вышли из берегов реки, а часть домов осталась без электричества. Кроме того, поезда в Уэльсе и на юго-западе страны следуют с опозданием из-за оползней и упавших деревьев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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