Мощный шторм в Великобритании: есть погибшие

14 октября 2018 09:55

В Великобритании бушует шторм "Каллум". Из-за непогоды в королевстве уже погибли три человека. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, в результате оползня на западе Уэльса погиб мужчина. Еще один человек утонул у побережья города Брайтон, что в графстве Восточный Суссекс. А в гавани города Пенарт в Уэльсе спасателям удалось вытащить из воды мужчину и женщину, которые попали в воду во время непогоды, но позже мужчина скончался в больнице.

Примечательно, что больше всего от шторма пострадала западная часть королевства: там вышли из берегов реки, а часть домов осталась без электричества. Кроме того, поезда в Уэльсе и на юго-западе страны следуют с опозданием из-за оползней и упавших деревьев.

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