Более 50 человек заразились вирусом Зика в Индии

Число случаев заражения человека вирусом Зика в штате Раджастан на севере Индии достигло 55 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The Indian Express.

В издании рассказали, ссылаясь на данные от местных властей, что первый случай заражения был зафиксирован 23 сентября. Также известно, что среди инфицированных есть 11 беременных женщин. Отмечается, что большинство заразившихся проживают в пределах одного района города Джайпура.