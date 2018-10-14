Голубь испачкал шедевр XVII века в Милане

14 октября 2018 11:19

Реставраторам Милана пришлось восстанавливать картину итальянского художника Филиппо Аббиати из-за голубя, который влетел в открытое окно дворца Палаццо Марино и испачкал произведение пометом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет газета Corriere Della Sera.

По данным издания, голубь запачкал три четверти поверхности холста, а также часть рамы, которая украшена золотом. Отмечается, что картина уже вернулась в экспозицию дворца. Также известно, что восстановление картины стоило около €4 тыс.

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