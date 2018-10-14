Страшное ДТП в Турции: погибли не менее 18 нелегальных мигрантов

14 октября 2018 11:30

По меньшей мере 18 нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП с грузовиком в провинции Измир на западе Турции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство DHA в воскресенье. 

Отмечается, что по невыясненным причинам водитель грузовика не справился с управлением и машина перевернулась, упав в оросительный канал. Прибывшие на место происшествия спасатели доставили раненых в местные больницы.

Идет расследование. 

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