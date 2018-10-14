Страшное ДТП в Турции: погибли не менее 18 нелегальных мигрантов

По меньшей мере 18 нелегальных мигрантов погибли в результате ДТП с грузовиком в провинции Измир на западе Турции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство DHA в воскресенье.

Отмечается, что по невыясненным причинам водитель грузовика не справился с управлением и машина перевернулась, упав в оросительный канал. Прибывшие на место происшествия спасатели доставили раненых в местные больницы.

Идет расследование.