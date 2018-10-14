Президент Ирана уличил США в попытках свергнуть режим

14 октября 2018 11:36

Иранский президент Хасан Роухани считает, что власти Соединенных Штатов хотят свергнуть режим в исламской республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента в эфире местного телевидения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Роухани, США осуществляют психологическое и экономическое давление на Иран. Также иранский лидер посчитал, что Соединенные Штаты подвергают сомнению легитимность нынешних властей Ирана, чтобы осуществить смену режима в стране.

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