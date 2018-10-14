В Украине впервые присвоили звание генерала женщине
Президент Петр Порошенко впервые присвоил звание генерал-майора женщине. Первой украинкой, получившей данное звание, стала начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Присвоить военное звание генерал-майора медицинской службы полковнику медицинской службы Людмиле Шугалей - начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины" - говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.
Также Порошенко подписал еще 6 указов о присвоении генеральских званий.
Воинское звание генерал-майора присвоено:
- Игорю Яременко - начальнику армейской авиации Командования Сухопутных войск ВСУ;
- Олегу Коцюбе - первому заместителю начальника Департамента контрразведки СБУ;
- Эдуарду Крицыну - начальнику Управления СБУ в Херсонской области;
- Александру Пименову - начальнику Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Воинское звание генерал-майора юстиции присвоено Сергею Долгополову - первому заместителю Главного военного прокурора Генпрокуратуры Украины.
Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено:
- Вячеславу Горбылеву - командующему ракетных войск и артиллерии ВСУ - заместителю командующего Сухопутных войск ВСУ;
- Олегу Грунтковскому - начальнику Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ;
- Александру Красноокому - командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ;
- Анатолию Кривоножко - командиру воздушного командования "Центр" - заместителю командующего Воздушных Сил ВСУ;
- Владимиру Гордийчуку - начальнику Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.
Воинское звание генерал-полковника присвоено Василию Бурбе - начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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