В Австралии три человека пострадали при нападении кенгуру
Три человека получили ранения в результате нападения крупного кенгуру в австралийском штате Квинсленд на северо-востоке страны, сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на представителей скорой помощи и участников инцидента. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Медики прибыли на место происшествия в субботу вечером. Как рассказала одна из пострадавших 64-летняя Линда Смит (Linda Smith), которая ухаживает за живущими в дикой природе кенгуру, нападение произошло, когда ее супруг пытался накормить животное. Женщина попыталась помочь мужу, но в результате сама получила ранения. Пострадал также ее сын, пришедший к ней на помощь.
"(Сотрудники скорой помощи) по прибытии были шокированы тем, что им пришлось столкнуться с такими серьезными ранениями", - сказал представитель службы скорой помощи штата Квинсленд Стивен Джонс.
Как отмечает издание, женщина в результате инцидента получила травму грудной клетки, у нее сломано несколько ребер, зафиксированы порезы на руках и ногах. Ожидается, что ей будет проведена операция. Ее супруг госпитализирован с множеством рваных ран. Сыну медицинская помощь была оказана на месте.
По словам Смит, за всю свою практику она не встречала настолько агрессивного поведения кенгуру. Женщина отметила, что всегда сохраняет бдительность в отношениях животными, "особенно с мужскими особями". По ее словам, сейчас "время спаривания, и они могут быть более агрессивными".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Крупное ДТП в Индии, десять погибших
-
13 Окт. 14:07 18 803
-
13 Окт. 16:51 16 905
-
13 Окт. 14:55 5 304
-
13 Окт. 13:59 3 554
-
13 Окт. 17:11 3 273