В Австралии три человека пострадали при нападении кенгуру

Три человека получили ранения в результате нападения крупного кенгуру в австралийском штате Квинсленд на северо-востоке страны, сообщает газета Sydney Morning Herald со ссылкой на представителей скорой помощи и участников инцидента. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Медики прибыли на место происшествия в субботу вечером. Как рассказала одна из пострадавших 64-летняя Линда Смит (Linda Smith), которая ухаживает за живущими в дикой природе кенгуру, нападение произошло, когда ее супруг пытался накормить животное. Женщина попыталась помочь мужу, но в результате сама получила ранения. Пострадал также ее сын, пришедший к ней на помощь.

"(Сотрудники скорой помощи) по прибытии были шокированы тем, что им пришлось столкнуться с такими серьезными ранениями", - сказал представитель службы скорой помощи штата Квинсленд Стивен Джонс.

Как отмечает издание, женщина в результате инцидента получила травму грудной клетки, у нее сломано несколько ребер, зафиксированы порезы на руках и ногах. Ожидается, что ей будет проведена операция. Ее супруг госпитализирован с множеством рваных ран. Сыну медицинская помощь была оказана на месте.

По словам Смит, за всю свою практику она не встречала настолько агрессивного поведения кенгуру. Женщина отметила, что всегда сохраняет бдительность в отношениях животными, "особенно с мужскими особями". По ее словам, сейчас "время спаривания, и они могут быть более агрессивными".