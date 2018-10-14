В Иране силовики обезвредили террористическую группировку

Сотрудники разведывательной службы Ирана обезвредили террористическую группировку в провинции Керманшах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает иранское министерство разведки.

Иранским силовикам в субботу удалось задержать и обезвредить террористическую группировку и ликвидировать двух боевиков. В ходе операции у боевиков было изъято "несколько единиц оружия", гранаты, значительное количество боеприпасов и документы.

"Документы указывают на то, что арабские страны оказывают поддержку действиям террористической группировки внутри страны (Иран - ред.), кроме того в документах содержится оперативный план группировки по совершению террористических актов в провинции Керманшах", - говорится в заявлении министерства.

Как сообщается в заявлении, боевики проникли в Иран с западных границ страны.