В Иране силовики обезвредили террористическую группировку
Сотрудники разведывательной службы Ирана обезвредили террористическую группировку в провинции Керманшах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает иранское министерство разведки.
Иранским силовикам в субботу удалось задержать и обезвредить террористическую группировку и ликвидировать двух боевиков. В ходе операции у боевиков было изъято "несколько единиц оружия", гранаты, значительное количество боеприпасов и документы.
"Документы указывают на то, что арабские страны оказывают поддержку действиям террористической группировки внутри страны (Иран - ред.), кроме того в документах содержится оперативный план группировки по совершению террористических актов в провинции Керманшах", - говорится в заявлении министерства.
Как сообщается в заявлении, боевики проникли в Иран с западных границ страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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