Крупное ДТП в Индии, десять погибших

По меньшей мере, десять человек погибли при столкновении внедорожника с грузовиком в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии в воскресенье утром. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Indian Express со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, внедорожник врезался в грузовик во время обгона на трассе, соединяющей Мумбаи и Калькутту. Внутри автомобиля находились, в основном, члены одной семьи, которые возвращались из храма в городе Донгаргар.

Девять человек, находившиеся во внедорожнике, погибли на месте, еще один пассажир автомобиля скончался по пути в больницу. В результате аварии еще четыре человека получили ранения. По данным газеты, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Водитель грузовика сбежал с места ДТП, полиция пытается установить его местоположение.