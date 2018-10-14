Всемирный банк намерен выделить миллиард долларов на помощь Индонезии

Всемирный банк объявил о финансовой помощи в размере миллиарда долларов Индонезии, пострадавшей в результате двух разрушительных землетрясений на острове Ломбок и Сулавеси. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении организации.

"Правительство прилагает впечатляющие, большие усилия по оказанию помощи. Сейчас мы вступаем в стадию восстановления (инфраструктуры) и в связи с этим мы оказываем Индонезии поддержку в размере до одного миллиарда долларов", - заявила главный исполнительный директор Всемирного банка (ВБ) Кристалина Георгиева.

Предполагается, что финансовая помощь Всемирного банка, предоставленная Индонезии по просьбе правительства, будет использована для оказания денежной помощи 150 тысяч семей, пострадавшим в результате стихийных бедствий. Она также будет направлена на финансирование программ по восстановлению важных объектов инфраструктуры - больниц, школ, мостов, дорог, объектов водоснабжения.

В августе на индонезийском острове Ломбок произошли два разрушительных землетрясения магнитудой 7 и 6,9. По последним данным, число погибших в результате подземных толчков превысило 550 человек.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами землетрясений и цунами стали более двух тысяч человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.