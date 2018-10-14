Съемки «Мстителей 4» завершились таинственным фото

Американские режиссеры Энтони и Джо Руссо, занимавшиеся четвертой частью "Мстителей", объявили об окончании съемок и озадачили поклонников. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Hollywood Reporter.

На своей странице в твиттере режиссеры разместили фотографию, на которой изображен ярко сияющий сине-белый предмет.

Согласно имеющейся информации, "Мстители 4" выдут на экраны 3 мая следующего года, а пост-продакшен должен завершиться к весне 2019 года.