Съемки «Мстителей 4» завершились таинственным фото

14 октября 2018 14:56

Американские режиссеры Энтони и Джо Руссо, занимавшиеся четвертой частью "Мстителей", объявили об окончании съемок и озадачили поклонников. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Hollywood Reporter.

На своей странице в твиттере режиссеры разместили фотографию, на которой изображен ярко сияющий сине-белый предмет. 

Согласно имеющейся информации, "Мстители 4" выдут на экраны 3 мая следующего года, а пост-продакшен должен завершиться к весне 2019 года.

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