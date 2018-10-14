В Дубае запланировали первый тест беспилотного такси

14 октября 2018 15:03

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в рамках выставки технологий Gitex 2018 пройдет тестирование первого в стране беспилотного такси. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The National.

В издании рассказали, что тестирование беспилотного экипажа такси пройдет на территории Силиконовой долины эмирата. Отмечается, что автомобиль оснащен камерами и сенсорами, которые анализируют дорожную ситуацию. Обрабатывая поступившую информацию, они должны исключить возможность возникновения аварии.

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