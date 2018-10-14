В Израиле предложили ужесточить наказание для пособников террористов

Депутат кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер внес законопроект, согласно которому лица, осужденные за преступления в сфере государственной безопасности, лишаются возможности досрочного освобождения, сообщил РИА Новости пресс-секретарь НДИ Михаил Фейгин.

Законопроект подан на рассмотрение депутатов в экстренном порядке в воскресенье, 14 октября, в день открытия зимней сессии. Ускоренная процедура принятия закона призвана предотвратить, в том числе досрочное освобождение из тюрьмы экс-депутата израильского парламента от Объединенного арабского списка Баселя Гатаса, уточнил Фейгин.

Бывший парламентарий был осужден на 2 года лишения свободы за попытку, используя свою депутатскую неприкосновенность, пронести заключенным в тюрьме террористам 12 мобильных телефонов и другие запрещенные к передаче предметы.

По словам Фейгина, свой срок Гатас начал отбывать в июле 2017 года, и если, согласно принятой практике, его наказание будет сокращено на треть, то он выйдет на свободу уже в ноябре.

"Представители партии "Наш дом Израиль" в кнессете рассчитывают на поддержку всех депутатов от коалиции с тем, чтобы мы все не стали свидетелями позорного фарса - досрочного освобождения пособника террористов под парламентским прикрытием", - процитировал пресс-секретарь НДИ заявление Форера.

Министр обороны и лидер НДИ Авигдор Либерман полностью поддерживает законодательную инициативу своего товарища по партии и будет активно содействовать ее ускоренному продвижению, подчеркнул Фейгин.