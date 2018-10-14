Вице-президент Ирана заявил, что страна нашла новых импортеров нефти

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что у страны появились новые партнеры, намеренные купить иранскую нефть, несмотря на возобновление всех санкций в отношении исламской республики со стороны США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает агентство ISNA.

"В то время как некоторые страны перестали покупать нефть из Ирана, мы нашли новых партнеров. Кроме того, мы провели переговоры с нашими действующими партнерами", - говорится в заявлении Джахангири.

По словам Джахангири, многие страны, не являющиеся покупателями иранской нефти, в настоящий момент ищут способы ее покупки.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" международных посредников Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

По данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти из Ирана в сентябре снизился на 800 тысяч баррелей в день по сравнению с показателем второго квартала 2018 года - до 1,63 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в Иране в сентябре снизилась до минимального за 2,5 года уровня - 3,45 миллиона баррелей в сутки.