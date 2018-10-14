В Португалии тропический шторм оставил сотни тысяч домов без света

По меньшей мере 27 человек пострадали в Португалии в результате тропического шторма "Лесли", достигшего берегов страны в воскресенье ночью, оставив сотни тысяч домов без электричества. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает испанское издание El Mundo.

Шторм обрушился на Португалию в ночь на воскресенье вблизи города Фигейра-да-Фош. Порывы ветра достигали 176 км/ч. Красная тревога была объявлена в 13 из 18 районов страны. Служба гражданской обороны зарегистрировала около 1,9 тысяч инцидентов за ночь, среди которых несколько ДТП в результате падений деревьев.

Больше всего пострадал город Коимбра в центральной части Португалии.

По данным издания, шторм "Лесли" станет сильнейшим штормом в Португалии с 1842 года.

По данным испанского государственного метеорологического агентства, к настоящему моменту тропический шторм достиг также и континентальной части Испании с порывами ветра до 96 км/ч, обрушившись в воскресенье утром на провинцию Самора. Сейчас ожидается значительное ослабление шторма.