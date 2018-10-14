Невеста пропавшего арабского журналиста посетит Белый дом только при одном условии
Хатидже Дженгиз, невеста исчезнувшего саудовского журналиста Джамала Хашуджи, получила от Дональда Трампа приглашение посетить Белый дом. Об этом американский лидер заявил во время встречи с пастором Эндрю Брансоном, который был освобожден турецкими властями. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает "Радио свобода".
Газета The New York Times опубликовала интервью с Дженгиз, в котором она заявила, что рассмотрит предложение американского президента только в том случае, если Вашингтон поможет в расследовании исчезновения ее жениха.
"В последние дни я видела сообщения о том, что президент Трамп хочет пригласить меня в Белый дом. Если он по-настоящему поможет выяснить, что произошло в саудовском генконсульстве в Стамбуле в тот день, я рассмотрю возможность принять его приглашение", - заявила она.
Отмечается, что Хатидже Дженгиз не верит, что Джамал Хашуджи жив. По ее словам, он "заплатил своей жизнью в борьбе саудовского народа за свободу".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!