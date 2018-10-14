Саудовская Аравия пригрозила ответить на возможные санкции США и Британии

После американских и британских угроз из-за исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи Саудовская Аравии пообещала принять ответные меры. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет РИА "Новости".

По словам представителя Эр-Рияда, угрозы возможных санкций, политического давления и ложных обвинений не скажутся на статусе Саудовской Аравии, которая занимает ведущее место в арабском мире.

"Королевство подтверждает, что ответит более серьезными мерами в случае принятия каких-либо шагов против него", - заявил представитель.

Он добавил, что экономика страны играет важную роль в мире, а ограничительные меры против страны будут иметь последствия глобального масштаба.