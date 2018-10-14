Число погибших в результате взрывов в Сомали увеличилось

Число погибших в результате двух взрывов в городе Байдабо на юго-западе Сомали возросло до 20, около 40 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местной больницы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 20 пострадавших. Первый взрыв прогремел в ресторане, расположенном недалеко от главной улицы города, второй взрыв произошел в кафе. Отмечалось, что взрывные устройства привели в действие террористы-смертники.

"К нам поступили 20 погибших и около 40 раненых после двух взрывов, произошедших вчера", - приводит агентство слова директора больницы города Байдабо Абдифатаха Хаши.

По данным агентства, экстремистская группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за взрывы.