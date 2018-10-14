Times узнала о последнем страхе Стивена Хокинга

14 октября 2018 17:04

Последним страхом английского физика-теоретика Стивена Хокинга, который умер в этом году, было появление суперлюдей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The Sunday Times.

Отмечается, что в последней книге ученого, которая выйдет 16 октября, речь идет о будущих суперлюдях с измененными ДНК. По мнению ученого, состоятельные жители Земли смогут модифицировать ДНК, что приведет к повышению уровня интеллекта, увеличению продолжительности жизни и улучшению здоровья и памяти. 

"Появление суперлюдей сразу приведет к появлению серьезных политических проблем с неулучшенными людьми, которые не будут в состоянии с ними конкурировать", - заявил Хокинг.

Он добавил, что немодифицированные человеческие особи станут малозначимыми или умрут.

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