В Португалии бушует мощный шторм: пострадали 27 человек

В Португалии из-за разрушительного шторма "Лесли" травмы получили 27 человек, около 325 тысяч людей остались без электричества. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Больше всего в результате действия стихии пострадал округ Коимбра. Там из-за шторма временно приходилось эвакуировать людей, а также перекрывать некоторые дороги. Кроме того, были отменены более 40 рейсов, в том числе в аэропорту Лиссабона. На данный момент порывы ветра в стране достигают скорости почти 27 м/с.