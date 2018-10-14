Трамп назвал возможной отставку главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп считает возможным, что министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис уйдет в отставку. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает американский телеканал CBS.

Сообщается, что корреспондент задал Трампу вопрос, не уходит ли Мэттис в отставку. Президент отметил, что такая возможность не исключена.

"Я не знаю... Он мне этого не говорил. У нас отличные отношения, мы обедали два дня назад. Но, может, он и уйдет", - сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Мэттис "в некотором роде демократ", то есть придерживается оппозиционных взглядов.

"Он может уйти. Я имею виду, что в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон", - добавил Трамп.