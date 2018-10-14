В Швейцарии не менее 13 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
14 октября 2018 18:22 81
Направлявшийся из Германии в Италию туристический автобус попал в ДТП в швейцарском кантоне Тичино. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет издание Bild.
Как сообщает газета, авария произошла в воскресенье утром приблизительно в 20 километрах от озера Лаго-Маджоре на границе Швейцарии и Италии. В момент происшествия в салоне автобуса находились 25 человек.
По информации местной полиции, в результате ДТП пострадали 13 человек.
Как добавляет издание, пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. По предварительным данным, автобус врезался в столб, причина аварии не называется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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