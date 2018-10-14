В Швейцарии не менее 13 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

14 октября 2018 18:22

Направлявшийся из Германии в Италию туристический автобус попал в ДТП в швейцарском кантоне Тичино. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет издание Bild. 

Как сообщает газета, авария произошла в воскресенье утром приблизительно в 20 километрах от озера Лаго-Маджоре на границе Швейцарии и Италии. В момент происшествия в салоне автобуса находились 25 человек.
По информации местной полиции, в результате ДТП пострадали 13 человек.

Как добавляет издание, пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. По предварительным данным, автобус врезался в столб, причина аварии не называется.

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