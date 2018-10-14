В Иране арестовали военнослужащего в связи с терактом в Ахвазе

Иранский военнослужащий был арестован в связи с терактом в иранском городе Ахваз в конце сентября. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил генеральный прокурор ИРИ Голям Хоссейн Мохсени Эджеи.

"В связи с террористическим актом в Ахвазе одиннадцать человек были вызваны (правоохранительными органами - ред.), один был арестован. Все являются военнослужащими. Дело было передано Тегерану", - говорится в заявлении Мохсени Эджеи, которое приводит агентство Fars.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в конце сентября во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По информации агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В свою очередь в вооруженных силах Ирана заявили, что совершившие теракт боевики связаны с США и Израилем.