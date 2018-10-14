В ФРГ, Франции и Британии прокомментировали пропажу саудовского журналиста

Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании призвали провести заслуживающее доверие расследование по делу о пропавшем саудовском журналисте Джамале Хашукджи, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье МИД Германии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень серьезно относимся к этому инциденту. Он требует заслуживающего доверия расследования", - говорится в документе.

В тексте также указано, что внешнеполитические ведомства приветствуют "совместные саудовско-турецкие усилия в этом отношении", а также "ожидают подробного и всеобъемлющего ответа со стороны правительства Саудовской Аравии" по факту исчезновения журналиста.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты журналиста, сотрудники консульства пригласили Хашукджи в этот день для оформления документов, а ее в здание не пустили. Через пять часов один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.