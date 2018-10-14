Трамп одобрил свадебный наряд внучки Елизаветы II

14 октября 2018 19:37

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере похвалил свадебное платье принцессы Евгении, которая приходится внучкой британской королеве Елизавете II,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Евгения была по-настоящему прекрасной невестой, несмотря на все пройденные испытания.

"Принцесса Йоркская Евгения вчера была по-настоящему красивой невестой. Она через многое прошла и она вышла из этого полной победительницей!", - написал Трамп.

Таким образом президент США похвалил решение принцессы Йоркской не скрывать шрамы от перенесенной в 12 лет операции по исправлению сколиоза. Как сама Евгения отметила в интервью Time, она специально выбрала модель с открытой спиной, чтобы поддержать подростков, стесняющихся шрамов от подобной операции.

"Это трогательный способ почтить людей, которые помогли мне вылечиться, и поддержать детей и подростков, которым тоже пришлось через это пройти. Я думаю, что мы можем менять представления о красоте и показывать свои шрамы. Мне правда кажется, что это очень важно", - сказала Евгения.

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