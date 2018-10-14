Белый дом прокомментировал падение на биржах США

14 октября 2018 19:49

Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что в американской администрации рассматривают снижение биржевых индексов как нормальную коррекцию рынка, передает Fox News,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Подобные коррекции абсолютно нормальны", - отметил Кадлоу.

Он также обратил внимание на то, что за календарный год индексы показали существенный рост и выразил уверенность в том, что экономика страны находится в прекрасной форме.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az