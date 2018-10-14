Белый дом прокомментировал падение на биржах США

Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что в американской администрации рассматривают снижение биржевых индексов как нормальную коррекцию рынка, передает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Подобные коррекции абсолютно нормальны", - отметил Кадлоу.

Он также обратил внимание на то, что за календарный год индексы показали существенный рост и выразил уверенность в том, что экономика страны находится в прекрасной форме.