Белый дом прокомментировал падение на биржах США
14 октября 2018 19:49 113
Главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что в американской администрации рассматривают снижение биржевых индексов как нормальную коррекцию рынка, передает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Подобные коррекции абсолютно нормальны", - отметил Кадлоу.
Он также обратил внимание на то, что за календарный год индексы показали существенный рост и выразил уверенность в том, что экономика страны находится в прекрасной форме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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