Стал Пьеха попал в больницу

Российский певец Стас Пьеха попал в больницу. Об этом он сам рассказал в своем инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В комментариях к записи артист пояснил, что его госпитализировали с острым панкреатитом. По словам Пьехи, в настоящее время ему проводят полное обследование.

"Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок", - написал Пьеха.

Он также выразил надежду, что этот случай научит его внимательнее следить за своим здоровьем.

"Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит!", - добавил Пьеха.

Певец отметил, что в настоящий момент ему ничего не угрожает, и он "в безопасности".