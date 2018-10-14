В России хотят легализировать выращивание опийного мака

В правительство России поступил законопроект, который призван разрешить выращивание опийного мака на территории страны. Документ разработали в Министерстве промышленности и торговли РФ, сообщает пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"На проект федерального закона получены заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации и Минюста России. В настоящее время законопроект внесен в правительство Российской Федерации", - сообщили в Минпромторге.

Документ, который согласовали со всеми заинтересоваными в нем ведомствами, отменит запрет на выращивание наркосодержащих растений на территории РФ. По словам Минпромторга, России они нужны для производства сильнодействующих лекарств.

Отмечается, что законопроект поможет России освободиться от 100% зависимости от других стран-производителей опийного мака, у которых они его закупают.